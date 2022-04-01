В тексте под заголовком "Самое сложное письмо в моей жизни" Чечоткин обратился к работникам и рассказал, как компания переживает войну. Он также коснулся вопроса будущего компании.

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Что происходит с Rozetka

Всего с начала активной войны было потеряно 25 магазинов.

Они были уничтожены, разграблены или о них пока нет никакой информации.

Склады возле Киева заблокированы, получить к ним доступ невозможно.

Люди перестали покупать новые товары, а те, кто совершил покупку перед вторжением русской армии, бросились массово оформлять возвращение.

Из-за постоянных обстрелов выполнить заказ во многих случаях просто невозможно.

Из огромной команды, насчитывающей 8 тысяч человек, работают единицы.

Всего за три недели ежемесячный оборот снизился с 4 миллиардов гривен до 23 миллионов гривен.

Все, что мы с Ирой и вместе с вами строили почти 18 лет, все, чему мы посвятили свою жизнь, разрушилось у нас на глазах,

– пишет основатель компании.

Все это привело к тому, что компания должна уволить большое количество работников – платить зарплату просто нечем.

Что дальше

Компания пытается перезапустить бизнес с теми ресурсами, которые у нее остались, опираясь, в частности, на склад во Львове, который в 50 раз меньше.

В последние 5 дней мы увидели положительную динамику. Мы построили бомбоубежище на складах под Киевом, и люди смогли работать, чувствуя защищенность. Мы смогли наладить логистику товаров, которые нужны украинцам, в первую очередь: пищевых продуктов, фонариков, павербанков. Ежедневная посещаемость rozetka.com.ua выросла до миллиона человек. Да, это крохи по сравнению с январем 2022, но все же – это надежда на лучшее,

– сказал Владислав Чечоткин.

Читайте полный текст письма Владислава Чечоткина в переводе AIN.UA:

"Усім привіт!

Це найскладніший лист в моєму житті.

Ось вже місяць та три дні з початку повномасштабної війни росії проти нашої країни. Я почну цей лист з того, що ми робили, як компанія, та закінчу тим, що ми робили, як громадяни вільної України.

Перші тижні ми 24/7 намагалися вивозити з гарячих точок та допомагати нашим співробітникам та їхнім сім‘ям, які опинилися в смертельній небезпеці.

Паралельно ми намагалися хоч якось утримати бізнес від смертельного піке. Усі склади ROZETKA біля Києва були заблоковані, ми втрачали магазин за магазином по лінії фронту (на сьогодні 25 магазинів повністю знищені, розграбовані або ми не можемо встановити, що з ними), люди не купували – а масово оформлювали повернення на зроблені покупки, обробити замовлення й доставити було просто неможливо через постійні обстріли, працювали одиниці з нашої 8-тисячної команди. Щомісячний оборот ROZETKA з 4 мільярдів гривень в місяць впав до 23 мільйонів за 3 тижні. Миттєво велика, ефективна, зростаюча компанія перетворилася на літак у піке.

Все, що ми з Ірою й разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили своє життя, зруйнувалося у нас на очах.

Ми були вимушені приймати настільки складні рішення, що я досі не знаю, як ми зможемо їх пережити. Ми не можемо забезпечити роботою велику частину команди, яку збирали по крихтах і якою дуже дорожили. З багатьма ми будемо вимушені попрощатися. Це величезний удар і я прошу вибачення у кожного з вас. Ви чудові спеціалісти й зараз ми говоримо з низкою міжнародних компаній, які, можливо, зроблять вам пропозиції щодо роботи. Ви заслуговуєте найкращого!

Нам не залишається нічого іншого, як знову й знову робити спроби запустити бізнес. Почати життя з обороту в сто разів менше, у Львові на складі в п’ятдесят разів менше.

В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховище на складах під Києвом і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям у першу чергу: харчових продуктів, ліхтариків, павербанків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей. Так, це крихти у порівнянні з січнем 2022, та все ж – це надія на краще.

Обіцяю писати частіше про те, що у нас виходить! (Що не виходить — теж буду прописувати).

Тепер кілька слів про те, що ми робимо для громадян своєї країни. На самому початку війни ми роздали тисячі товарів першої необхідності й товарів для виживання. Ми знаємо, що були люди, яким це буквально врятувало життя.

Разом з низкою українських підприємців ми заснували в Польщі гуманітарний штаб HELP UKRAINE! Він став першим і найбільшим логістичним хабом поза Україною для отримання допомоги. Завдяки його роботі, в Україну щоденно відправляється понад 20 фур гуманітарних вантажів. Загалом, ми відправили вже понад 3100 тонн.

Це речі, про які я можу говорити. Є й ті, про які не можу. Скажу лиш, що вірю в мужню українську армію і в непереможний український народ.

Понад усе на світі я б хотів закінчити цей лист датою. Датою закінчення війни. Але її у мене немає. У мене є лише впевненість, що ми маємо зробити все, щоб зберегти Україну для наших дітей і зберегти компанію.

І на це я направляю всі свої сили!

З повагою, Владислав Чечоткін."