У российского аналога McDonald's "украли" домен и теперь продают за 300 миллионов

После вторжения России в Украину McDonald`s остановил деятельность на рынке оккупанта, а затем объявил о полном выходе, продав бизнес местной компании. Последняя объявила новое название ресторанов, но сразу столкнулась с проблемой.

Напомним, теперь рестораны будут называться "Вкусно и точка". На новом логотипе изображены две оранжевые палочки, изображающие картошку-фри, и красная точка, символизирующая бургер. Первые 15 заведений начали работать со вчерашнего дня, с 12 июня. Через два месяца планируют вернуть к жизни все 850 "точек", обещая сохранить меню и вкус блюд.

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Сколько просят за адрес

Еще за два дня до того, как новый владелец бизнеса объявил о ребрендинге, кто-то зарегистрировал домен, полностью соответствующий новому названию – "vkusno-i-tochka.ru".

Случилось это 10 июня, а уже сегодня на сайте магазина доменов Ru-Сenter появилось объявление о продаже имени.

Указанная стоимость – 298 700 000 рублей.

Адрес сайта оплачен на год вперед, а данные владельца скрыты для пользователей. Таким образом никто не узнает, кому сейчас принадлежит доменное имя, но ясно, что произошла утечка информации, которая и позволила заранее зарегистрировать сайт.

Сейчас на нем находится набор кулинарных рецептов, но самое интересное, что публикации датируются мартом и апрелем.

Понятно, что нынешние владельцы хотели заработать легких денег способом, давно и надежно работающим по всему миру. Дело в том, что многие компании, заходя на тот или иной рынок, открывают сайт на местном языке и на местном домене. Они заинтересованы в том, чтобы адреса были одинаковыми по всему миру, отличаясь только доменом – com, ua, uk, de и так далее. При этом они должны быть короткими и читабельными, чтобы легко запоминаться. И если такое сочетание адреса и домена в стране уже зарегистрировано, бренды готовы щедро платить за их выкуп. Поэтому хитрые "бизнесмены" заранее занимают за собой выгодные названия, рассчитывая когда-нибудь на этом заработать.

Однако в этот раз, судя по всему, ничего не получится. В пресс-службе "Вкусно и точка" сообщили, что на этапе выбора названия новой сети ресторанов выкупили ряд других доменных имен под зарегистрированные варианты названий. Однако "vkusno-i-tochka.ru" покупать не собирались. Таким образом, сайт российского аналога McDonald's будет иметь другой адрес сайта.