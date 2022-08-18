Как сообщают российские СМИ, из библиотек сервисов стали исчезать старые фильмы и сериалы зарубежного производства. В крупнейшем российском видеосервисе "Кинопоиск" больше нельзя посмотреть такие фильмы, как "1+1", "Интерстеллар", "Властелин Колец", "Маска", сериал "Друзья" и даже бразильский сериал "Клон".

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Что известно

Оказалось, что все не так, как обещали своим пользователям компании, уверяя, что санкции не коснутся старых лент. Теперь они комментируют, что контракты на показ фильмов и сериалов постепенно истекают, а продлевать их стало гораздо сложнее, чем раньше, и теперь этот процесс занимает больше времени.

Приобретя в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление сделок занимает больше времени, например, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны,

– говорят представители "Кинопоиска".

Однако вместе с тем некоторые студии не отказались даже от продажи в Россию нового контента, не говоря уже о старом. Так, 22 августа на сервисе выйдет приквел "Игры престолов", сериал "Дом Дракона".

Аналитики пока не прогнозируют спада в количестве пользователей онлайн-кинотеатров, однако ожидают падения темпов их роста с 65 процентов в 2021 году до 12 процентов сейчас. Сервисы стали больше сконцентрироваться на российском контенте, не имея возможности закупить новинки европейских и американских кинокомпаний.