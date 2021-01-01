Обычно обновления до новой версии прошивки MIUI у пользователей Xiaomi проходят довольно успешно. Однако свежее обновление оказалось проблемным. В частности, жалобы поступают от пользователей смартфонов Xiaomi Mi 10.

Владельцы Xiaomi Mi 10 жалуются на то, что после обновления программного обеспечения начали возникать проблемы в работе вибромоторчика, его вибрация стала очень слабой, сообщает Mydrivers.

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Что случилось

Как говорят пользователи, вибрация стала практически незаметной, в некоторых случаях они не получают обратной реакции вовсе.

Несмотря на то, что Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro используются одинаковые линейные двигатели, отвечающие за вибрацию, после обновления вибрация в Xiaomi Mi 10 практически исчезла. Однако у пользователей Xiaomi Mi 10 Pro никаких проблем не возникло.

Реакция Xiaomi

на эти заявления уже отреагировали в Xiaomi. Там официально заявили, что эта проблема действительно вызвана программным обеспечением. Ее планируют решить уже с новым обновлением прошивки, которое выйдет в январе этого года.

Менеджер Xiaomi по работе с пользователями опубликовал в Weibo сообщение, в котором подтверждается, что смартфоны получили разные прошивки, а также подтверждается, что инженеры уже работают над устранением ошибки.