Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал успешные продажи облигаций компании. В частности, у него поинтересовались относительно влияния, которое будут иметь на мессенджер покупатели.

Один из участников беседы предположил, что покупатели будут иметь влияние на мессенджер. Дуров опроверг эти слова, заявив, что так называемые бонды – это конвертируемый долг, который не дает покупателям влияния на управленческие решения сервиса.

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Комментарий Дурова

Владение облигациями не предусматривает предоставление каких-либо значимых рычагов давления. Это просто форма долга, которую любой инвестор может приобрести. При этом ни один из инвесторов не получает никаких прав на управление сервисом. Этот процесс отличается от выпуска акций, когда инвесторы получают ценные бумаги с правом голоса и места в совете директоров. Telegram может выпускать облигации без риска для своей независимой политики,

– заявил Дуров.

О планах Telegram по размещению бондов стало известно в феврале 2021 года. В результате компания привлекла больше миллиарда долларов инвестиций путем продажи пятилетних конвертируемых облигаций.

Последними ценные бумаги приобрели Арабские фонды Mubadala и Abu Dhabi Catalyst Partners. Также сообщалось, что одними из покупателей были и российские компании. Поэтому беспокойство людей о влиянии на компанию становится понятным.

С 26 марта ценные бумаги сервиса можно купить на Санкт-Петербургской бирже.