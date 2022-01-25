За несколько лет технологии могут так развиться, что обновлять старую ракету становится не выгодно – проще разработать и построить новую. Так, например, новая японская ракета H-III должна заменить на службе семейство носителей H-II (модификации Н-II и Н-ІІВ), которые летают фактически с 1994 года (модификации используются с 2001 года). Но еще в 2020 году была выявлена проблема, которую до сих пор не решили.

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Ракета-носитель H-III на стартовом столе / Фото JAXA

Первый полет ракеты H-III

В 2020 году была обнаружена проблема с маршевыми двигателями H-III – жидкоплавными LE-9. Они являются улучшенными и более мощными в сравнении с LE-7, которые используют на Н-ІІА. На первой ступени H-III должно быть установлено два – три таких двигателя, что в различных комбинациях с твердотопливными ускорителями обеспечит гибкость в весе полезного груза.

Проблемы с LE-9 выявили в 2020 году во время квалификационных испытаний. Инженеры заметили трещины на элементах двигателя в турбонасосном узле и дыры в стенках камере сгорания (возникли от прогорания). 2020 – 2021 год прошли в попытках исправить недостатки конструкции и была надежда на первый запуск H-III в марте 2022 года.

Теперь очевидно, что надежда была напрасной. В JAXA объявили, что ранее апреля 2022 года старт не состоится. Также в агентстве сказали, что "обсудят (новый, – 24 канал) график как можно быстрее". Проще говоря, никто точно не знает, когда же наконец взлетит новая японская ракета. В JAXA надеются, что это произойдет не позднее марта 2023 года.