Один из первых покупателей Nothing Phone (1) призывает не покупать смартфон: в чем причина

Необычный смартфон Nothing Phone (1) только недавно официально поступил в продажу. Уже известно, что первые владельцы столкнулись с неприятными проблемами, которые основатель бренда Карл Пэй никак не комментирует.

Один из первых покупателей Nothing Phone (1) призывает не покупать устройство компании, основатель которой фактически игнорирует сообщество поддерживающих его поклонников. Напомним, что смартфон представили всего неделю назад .

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Известные проблемы Nothing Phone (1)

Пользователи уже успели столкнуться с большим количеством, как более мелких, так и более существенных недостатков смартфона. Наиболее серьезными проблемами являются:

Экран становится зеленым при низкой яркости.



Зеленый экран / Фото mydrivers

Рядом с передней камерой появляются битые пиксели.



Битые пиксели возле фронталки / Фото mydrivers

Корпус смартфона пропускает влагу и пространство у основной камеры накапливает конденсат.



Конденсат в задней крышке.

На прошлой неделе компания Nothing, основанная бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем, официально выпустила свой первый смартфон под названием Nothing Phone(1) с уникальным дизайном задней панели.

Технические характеристики смартфона Nothing Phone (1)

Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 или 12 гигабайт.

Постоянной памяти также предлагают два варианта: 128 или 256 гигабайт в зависимости от модели.

Аппарат имеет 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Защита экрана обеспечивает каленое стекло Corning Gorilla Glass 5.

Емкость аккумулятора устройства составляет 4500 миллиампер-часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 33 ватта и беспроводную 15-ваттную. Присутствует даже обратная беспроводная зарядка мощностью 5 ватт.

Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP53.

Nothing Phone(1) работает под управлением Nothing OS на базе Android 12.

Производитель обещает три года обновления ОС и четыре года обновления безопасности, которые будут выпускаться раз в два месяца.

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Камеры

Производитель оснастил Phone(1) двумя основными камерами.