Один из первых покупателей Nothing Phone (1) призывает не покупать устройство компании, основатель которой фактически игнорирует сообщество поддерживающих его поклонников. Напомним, что смартфон представили всего неделю назад .
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Известные проблемы Nothing Phone (1)
Пользователи уже успели столкнуться с большим количеством, как более мелких, так и более существенных недостатков смартфона. Наиболее серьезными проблемами являются:
- Экран становится зеленым при низкой яркости.
Зеленый экран / Фото mydrivers
- Рядом с передней камерой появляются битые пиксели.
Битые пиксели возле фронталки / Фото mydrivers
- Корпус смартфона пропускает влагу и пространство у основной камеры накапливает конденсат.
Конденсат в задней крышке.
На прошлой неделе компания Nothing, основанная бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем, официально выпустила свой первый смартфон под названием Nothing Phone(1) с уникальным дизайном задней панели.
Технические характеристики смартфона Nothing Phone (1)
- Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 или 12 гигабайт.
- Постоянной памяти также предлагают два варианта: 128 или 256 гигабайт в зависимости от модели.
- Аппарат имеет 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и встроенным сканером отпечатков пальцев.
- Защита экрана обеспечивает каленое стекло Corning Gorilla Glass 5.
- Емкость аккумулятора устройства составляет 4500 миллиампер-часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 33 ватта и беспроводную 15-ваттную. Присутствует даже обратная беспроводная зарядка мощностью 5 ватт.
- Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP53.
- Nothing Phone(1) работает под управлением Nothing OS на базе Android 12.
- Производитель обещает три года обновления ОС и четыре года обновления безопасности, которые будут выпускаться раз в два месяца.
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Камеры
Производитель оснастил Phone(1) двумя основными камерами.
- Первый датчик – широкоугольный Sony IMX766 – поддерживает как оптическую, так и электронную стабилизацию изображения (OIS и EIS), а также целый ряд программных функций, включая ночной, портретный режимы и режимы сканирования документов.
- Второй – сверхшироугольный Samsung JN1. Он имеет угол обзора 114 градусов и может производить макроснимки с расстояния до 4 сантиметров.
- Разрешение каждого модуля составляет 50 мегапикселей.
- Фронтальная камера – 16 мегапикселей.