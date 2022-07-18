Один из первых покупателей Nothing Phone (1) призывает не покупать устройство компании, основатель которой фактически игнорирует сообщество поддерживающих его поклонников. Напомним, что смартфон представили всего неделю назад .

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Известные проблемы Nothing Phone (1)

Пользователи уже успели столкнуться с большим количеством, как более мелких, так и более существенных недостатков смартфона. Наиболее серьезными проблемами являются:

Экран становится зеленым при низкой яркости.



Зеленый экран / Фото mydrivers

Рядом с передней камерой появляются битые пиксели.



Битые пиксели возле фронталки / Фото mydrivers

Корпус смартфона пропускает влагу и пространство у основной камеры накапливает конденсат.



Конденсат в задней крышке.

На прошлой неделе компания Nothing, основанная бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем, официально выпустила свой первый смартфон под названием Nothing Phone(1) с уникальным дизайном задней панели.

Технические характеристики смартфона Nothing Phone (1)

Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 или 12 гигабайт.

Постоянной памяти также предлагают два варианта: 128 или 256 гигабайт в зависимости от модели.

Аппарат имеет 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Защита экрана обеспечивает каленое стекло Corning Gorilla Glass 5.

Емкость аккумулятора устройства составляет 4500 миллиампер-часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку с мощностью 33 ватта и беспроводную 15-ваттную. Присутствует даже обратная беспроводная зарядка мощностью 5 ватт.

Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP53.

Nothing Phone(1) работает под управлением Nothing OS на базе Android 12.

Производитель обещает три года обновления ОС и четыре года обновления безопасности, которые будут выпускаться раз в два месяца.

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Камеры

Производитель оснастил Phone(1) двумя основными камерами.