Недавно, в 2021 году, NASA сформировала новый, 23-й отряд, кандидатов в астронавты: шесть мужчин и четыре женщины. Предыдущая, 22-я группа, была сформирована в 2017 году, а 21-я – в 2013 году. Очевидно, что в NASA не проводят ежегодные наборы, поэтому количество астронавтов остается не просто небольшим, а даже уменьшается с годами.

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Будущие астронавты NASA из 23-й группы / Фото NASA

Нехватка астронавтов

В агентстве начали беспокоиться о том, что общее количество астронавтов очень низкое и скоро буквально возникнет дефицит специалистов. Дело в том, что по состоянию на январь 2022 года NASA имеет 44 астронавта. Для сравнения, в 2000 году их было 150 – это был самый большой показатель количества активных астронавтов Агентства.

Также следует считать, что сегодня NASA отправляет людей только на Международную космическую станцию. Однако скоро это изменится, ведь начнется активная фаза программы "Артемида".

В рамках программы люди должны будут находиться на борту лунной космической станции Lunar Gateway.

Также параллельно будут происходить высадки на поверхность Луны.

Еще позже планируется построить базу на поверхности нашего спутника и там также будет располагаться экипаж.

Кроме программы "Артемида", астронавты NASA также должны работать на околоземной орбите и продолжать посещать МКС и другие космические станции, которые могут быть построены.

Очевидно, что сегодняшних 44-х астронавтов мало для реализации всех этих планов. Конечно, через два года закончит обучение 23-й Отряд и "корпус" пополнится 10 новичками. Однако следует помнить, что другие астронавты могут, например, уволиться или выбыть по медицинским причинам. Поэтому вполне вероятно, что у NASA могут провести новый набор, чтобы поддерживать нужное для реализации всех программ количество астронавтов и иметь "запас прочности".