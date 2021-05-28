План шестого полета Ingenuity

Согласно плану полета, 1,8-килограммовый Ingenuity должен был подняться на высоту 10 метров над поверхностью планеты и пролететь 150 метров в юго-западном направлении. После этого он должен был пролететь еще 15 метров на юг, делая при этом снимки местности. В завершающей стадии Ingenuity должен был пролететь 50 метров на северо-восток и совершить посадку.

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Как прошел полет и что пошло не так

Первый этап полета прошел в штатном режиме, но на 54-й секунде произошел технический сбой, который прервал поток изображений, поступающих с навигационной камеры на бортовой компьютер.

В NASA сообщили, что этот сбой привел к потере одного изображения, но, что более важно, он привел к тому, что все последующие навигационные изображения стали получать неточные временные метки. С этого момента каждый раз, когда система навигации выполняла коррекцию на основе навигационного изображения, ее работа основывалась на неверной информации о том, когда было сделано изображение.



Фото Марса сделано во время шестого полета Ingenuity / Фото NASA

В результате несоответствия навигационной системе приходилось постоянно корректировать данные для учета ошибок, из-за чего Ingenuity сильно колебался во время полета.

Согласно имеющимся данным, в некоторых точках полета отклонение по крену достигало 20°, а также фиксировались резкие скачки в плане энергопотребления. Несмотря на эти проблемы дрон сумел завершить полет, совершив успешную посадку в 5 метрах от запланированной точки.

Хотя мы не планировали проведение такого напряженного полета, теперь у NASA есть данные, которые позволят исследовать границы диапазона рабочих характеристик. Эти данные будут тщательно проанализированы в будущем, что расширит наши знания о возможностях вертолетов на Марсе,

– считает представитель NASA.