Но такие исследования – это довольно непростая задача. Дело в том, что эти объекты достаточно холодные, небольшие и тусклые, поэтому просто обнаружить их уже не просто. Но современные технологии помогают ученым. Более того, астрономам удалось исследовать не просто коричневого карлика, а его "молодую версию" – протокоричневого карлика. Неожиданно в трех таких объектах был обнаружен так называемый дейтерированный метан.

Интересное на сайте Горячий, холодный и быстрый: ученые обнаружили новый тип космических объектов

Коричневый карлик в сравнении с планетами и звездами / Фото NASA James Webb Space Telescope

Подробнее об открытии

Протокоричневые карлики – это молодые коричневые карлики, возраст которых составляет всего несколько тысяч лет. Они находятся на разных этапах формирования и потому оказались "под прицелом" астрономов. Те хотели узнать, похож ли материал формирования объектов на материал молодых солнцевидных звезд. Неожиданно у трех объектов был обнаружен дейтерированный метан (CH3D) – это первое четкое обнаружение этого соединения вне Солнечной системы.

Интересно в этом открытии то, что дейтерированный метан образуется при температуре 20 – 30 градусов по Кельвину (от -253 до -243 градусов по Цельсию). Но протокоричневые карлики еще холоднее – их температура составляет около 10 градусов по Кельвину (-263 градуса по Цельсию). Таким образом ученые обнаружили, что по крайней мере часть газа, из которого формируется плотный коричневый карлик, теплее, чем считалось. Это вызывает новые вопросы относительно эволюционного пути этих объектов, которые иногда называют "неудавшимися звездами".