Ютубер Люк Миани опубликовал в твиттере видео, на котором показано, как камера его iPhone 14 Pro Max вибрирует при использовании Snapchat, что делает фотографию полностью размытой. На видео также можно слышать жужжание или дребезжание, которые выдает объектив.

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В чем состоит проблема

Пока не похоже, что баг влияет на обычную "Камеру" iPhone. А это уже может означать, что проблема связана с программным обеспечением сторонних приложений, а не с аппаратным обеспечением Apple. Это хорошая новость, ведь эту проблему решат в ближайшее время. Instagram, Snapchat и TikTok, возможно, придется выпустить обновление специально для iPhone 14 Pro.

До сих пор неизвестно какой вред (если таковая есть) это наносит самой пугающей камере, когда говорится об устройстве стоимостью от 1000 долларов.

Некоторые пользователи iPhone 14 Pro утверждают, что проблема связана с оптической стабилизацией изображения (OIS). Это функция, которая пытается предотвратить размывание видео при движении в процессе съемки. Именно путем перемещения модуля внутри iPhone и достигается эффект стабилизации – это компенсирует дрожь. Движение модуля, вероятно, объясняет металлический звук, который слышен на видео, но это не точно.

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Напомним, что Apple представила новые iPhone 14 7 сентября на первой осенней презентации. Подробнее о новых устройствах компании читайте в нашем материале.