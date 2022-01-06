В окаменевших остатках древнейших животных редко можно обнаружить следы мягких тканей. Поэтому выявление остатков краба Callichimaera perplexa с прекрасно сохраненной зрительной системой – это действительно удача. Окаменелости – 95 миллионов лет.

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Прекрасно сохранившаяся зрительная система древнего краба / Фото iScience

Подробнее о Callichimaera perplexa

Callichimaera perplexa это маленький краб и единственный вид вымершего рода Callichimaera. Размеры животное имело совсем маленькие: 1,6 сантиметра в длину и сантиметр в ширину. У крабов были огромные, как для своего тела, глаза, которые помогали им в охоте.

Новая находка палеонтологов делает исследование этого вида еще более интересным и увлекательным, ведь были обнаружены редко сохраняющиеся окаменевшие ткани тела.

Имеющиеся у нас образцы необычного краба Callichimaera perplexa сохраняют некоторые очень тонкие ткани глаза, которые обычно не хранятся. Сюда входят такие вещи как фасетки и внутренние оптические ткани. Такая отличная сохранность встречается крайне редко,

– говорит аспирантка Йельского университета Келси Дженкинс.

Для "полноты исследования" ученые исследовали около тысячи живых и ископаемых крабов. Они обнаружили, что Callichimaera perplexa является своеобразным рекордсменом, ведь его глаза занимают 16% от размера всего тела. Преимущественно у крабов глаза занимают 1-3% от размеров тела. Вероятно, считают исследователи, Callichimaera perplexa питался не падалью, а был отличным охотником, максимально использовавшим свое зрение.