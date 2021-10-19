В Дании построят самый большой и самый мощный ветрогенератор в мире
Источник:CNBC
Один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов Vestas объявил о планах установить прототип самой мощной в мире морской ветряной турбины мощностью 15 МВт в Дании. В заявлении компании говорится, что прототип, известный как V236-15 MW, будет установлен во второй половине 2022 года в испытательном центре в Западной Ютландии.
По предварительным подсчетам система начнет вырабатывать электроэнергию в четвертом квартале следующего года. По словам Vestas, высота турбины составит 280 метров, а длина лопастей будет достигать 115,5 метра.
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Как будет работать тестовая турбина
Прототип будет установлен на берегу, чтобы упростить доступ к нему во время тестирования. Ожидается, что мощность турбины достигнет 80 гигаватт/час в год.
Vestas говорит, что ее характеристики позволят обеспечивать электроэнергией примерно 20 тысяч европейских домохозяйств, предотвратив выбросы в атмосферу более 38 тысяч тонн углекислого газа.
Китайский аналог
В то время как Vestas заявляет, что ее прототип станет самой высокой и самой мощной ветряной турбиной в мире, другие компании также разрабатывают гигантские генераторы.
В августе MingYang Smart Energy поделилась подробной информацией об огромной новой морской ветряной турбине MySE 16.0-242 (сейчас крупнейший в мире ветрогенератор). Она будет иметь высоту 264 метра и длину лопастей 118 метров. Мощность генератора достигнет 18 МВт. Китайская компания намерена установить прототип в 2023 году.Кстати, летом канадское правительство сообщило о намерении инвестировать 964 миллиона канадских долларов в возобновляемые источники энергии и проекты модернизации электросетей. Это – 795 миллионов долларов США.