Google выпустила небольшое обновление, которое добавляет возможность просмотра страниц в отдельном окне до их полноценного открытия. Функция стала доступна пользователям Chrome на устройствах с Android.

Использовать новую функцию очень просто. Достаточно нажать и удерживать любую ссылку на странице. Это вызовет контекстное меню.

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Как это работает

В контекстном меню нужно выбрать пункт "Просмотреть страницу". После этого пользователь увидит ее для предварительного просмотра.

Благодаря этому пользователю будет проще понять, нужно ли открывать полную версию страницы. Чтобы закрыть окно предварительного просмотра, достаточно провести пальцем вниз по экрану или же нажать на крестик в верхней части окна.

Кроме того, окно предварительного просмотра можно развернуть на весь экран. Для этого предусмотрена соответствующая иконка, также расположенная в верхней части окна.

Функция предварительного просмотра скоро станет доступна всем пользователям Chrome 89 для Android. Когда именно она может появиться в версии Chrome для iOS, пока неизвестно. Google разрабатывала данную функцию около двух лет и она довольно долго тестировалась в предыдущих сборках приложения.