Открытие удалось сделать благодаря очень большому телескопу (VLT, Very Large Telescope). Следует отметить, что сама экзопланета, Proxima Centauri d, не была обнаружена напрямую. Как указывается на сайте Европейской южной обсерватории (ESO, European Southern Observatory), были выявлены "свидетельства существования" новой планеты. Однако эти свидетельства очень убедительны.

Интересно Планеты, пригодные для жизни: как вести поиски в ближайшей звездной системе



Proxima Centauri d в представлении художника / Фото ESO

Подробнее об открытии

Наблюдение за Проксимой проходило в несколько этапов. Дело в том, что изначально астрономы получили только намек на существование третьей экзопланеты. Интересно, что этот "намек" был получен во время наблюдений, которые подтвердили существование Proxima Centauri b. Поэтому потребовались повторные наблюдения, которые и были проведены. В результате этого специалисты поняли, что перед ними – новый кандидат в экзопланеты.

Proxima Centauri d расположена очень близко к материнской звезде – около 4 миллионов 300 тысяч километров. Например, Меркурий приближается к Солнцу на 46 миллионов километров.

Один оборот вокруг звезды планета совершает за 5 земных дней.

Радиус объект составляет примерно 0,81 радиуса Земли (около 5 102 километра).

Масса объекта составляет около 0,26 массы Земли.

Открытие Proxima Centauri d позволило сделать своеобразный рекорд – объект оказался самой легкой экзопланетой, открытой с помощью метода радиальных скоростей.