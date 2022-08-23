Ударный кратер, который назвали Надир аналогично подводной горе в ста километрах от него, расположен в западной области Гвинейского плато. Как сообщается в исследовании ученых из Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге, Аризонского университета в Тусоне и Техасского университета в Остине, нынешняя глубина в этом месте Атлантического океана составляет около 900 метров. Кратер покрыт донными отложениями толщиной от 300 до 400 метров.

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Соучастник Чиксулуба

Исследование кратера показало, что он образовался примерно на грани мелового и палеогенового периодов, то есть около 66 миллионов лет назад, как и 180-километровый ударный кратер Чиксулуб у побережья современной Мексики.

Ученые говорят, что кратер такого размера, как Надир, мог образовать астероид размером 400 метров.

Упав в воду, он вызвал ряд цунами с длиной волн в 500 метров, двигавшихся со скоростью 0,4 километра в секунду.

Кроме того, падение привело к значительному выбросу парниковых газов из неглубоких отложений черных сланцев, а также катастрофическим локальным и региональным последствиям.

Расчеты показывают, что после удара должен был образоваться огненный шар радиусом более пяти километров, по которому последовал бы воздушный взрыв с максимальной скоростью ветра 470 километров в час в 50 километрах от места удара.

Столкновение высвободило энергии примерно 5000 мегатонн в тротиловом эквиваленте, мгновенно испаряя огромное количество воды и отложений вблизи морского дна.

Ученые предполагают, что упавший 66 миллионов лет назад объект был одним из двух астероидов (второй – Чиксулуб) или обломком большого небесного тела, которое раскололось еще на подлете к Земле.