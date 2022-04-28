У AliExpress проблемы с обработкой платежей россиян, а украинцам отменяют заказы

AliExpress столкнулся со сложностями в обработке платежей карт российских банков. Украинские пользователи массово сообщают об отмене уже оплаченных заказов без уведомления причин.

Российское подразделение AliExpress сообщило, что в настоящее время наблюдаются некоторые сложности с обработкой платежей из-за карт подсанкционных российских банков.

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Однако сложности возникли и у украинских пользователей платформы. Хотя компания раньше ничего не сообщала о выходе с украинского рынка, она начала отменять заказы, оформленные в Украине.



AliExpress отменяет заказ украинских пользователей / Скриншот 24 канала

Украинские пользователи массово жалуются в соцсетях на отмененные заказы, после полной оплаты за товар. Вернут ли им деньги пока неизвестно. Правила сервиса предусматривают возврат денег за отмененный заказ в период от 3 до 20 дней.

В то же время AliExpress пока не делал никаких официальных заявлений. Gagadget сообщает, что сервис по-прежнему работает в Украине. Товар можно добавить в корзину, но при попытке оплаты заказа сайт выдает ошибку со следующим пояснением:

"В связи с логистическими проблемами сервис пока недоступен в вашем регионе".

Кроме того, значительная часть заказов, оформленных до войны, украинскими пользователями до сих пор не отправлена и не отменена и что с ними будет дальше – неизвестно.