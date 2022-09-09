Если вы не в курсе о чем идет речь, то сейчас мы кратко напомним эту интересную историю. Еще в июле 2021 года в Мексиканском заливе вспыхнуло подводное месторождение. Компания Pemex (владелец газопровода) заявила, что в подводную утечку газа ударила молния. Океан бушевал оранжевыми волнами пламени не менее шести часов, прежде чем огонь удалось потушить.

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Вот как тушили пожар на газопроводе в прошлом году: смотрите видео

И сейчас из той же буровой установки, которая называется Ку-Малоб-Заап, тоннами вытекает токсический метан.

Масштабная экологическая катастрофа

В начале этой недели стало известно, что Ку-Малоб-Заап выпустил в атмосферу около 44064 тонн метана всего за 24 дня августа. Это эквивалентно утечке 3,7 миллиона тонн углекислого газа, или примерно столько же, сколько 719 926 домов используют электроэнергии в год, согласно данным Агентства по охране окружающей среды (EPA).