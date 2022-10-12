Со страниц Facebook-блогеров исчезли тысячи подписчиков: что это – баг или массовая чистка

В Facebook обнаружили внезапное исчезновение огромного количества подписчиков на страницах известных блогеров, знаменитостей и даже самого основателя компании Meta Марка Цукерберга.

Проблему выявила общественная организация "Детектор медиа", занимающаяся освещением событий и явлений, связанных с медиа и журналистикой. В Facebook пока не комментировали ситуацию. Причины резкого уменьшения количества подписчиков пока неясны.

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Что известно

Первые жалобы на потерю подписчиков появились ночью 12 октября. Независимо от количества подписчиков до этого, у блогеров их осталось до 10 тысяч. На каждой странице это число было разным.

Например, Марк Цукерберг, имевший 119 миллионов фолловеров на своей странице, остался с 9993 читателями.

Главный редактор HUBZ Inform Игорь Тихолаз набрал 25 тысяч подписчиков, а осталось 9971.

Страница Алексея Арестовича – 880 тысяч и 9993 соответственно.

Цукерберг решил обнулить всем блогерам количество подписчиков – у многих их количество упало за ночь до почти идентичной цифры у 9970 читателей. Об этом написали многие из моих знакомых журналистов, друзей. Кто имел 40, кто 50, а кто и 125 тысяч, или как я 25 тысяч – все равно потеряли,

– пишет Игорь Тихолаз в своем фейсбуке.

Неясно, почему так произошло, но речь в данном случае идет о сбое в системе Facebook, а не о целенаправленном удалении аккаунтов – например, ботов. На это намекает одинаковое количество остающихся подписок, а также тот факт, что некорректное число отображается только на главной странице. При переходе в раздел "Читатели" система отображает правильную цифру.