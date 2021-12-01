Тысячи метров под водой: ученые обнаружили бивень мамонта в необычном месте

Большинство поверхности Земли покрыто водой. Глубины океанов до сих пор наполнены загадками, которые ученым нужно будет разгадать. И все же мы примерно понимаем, каких открытий ждать. И потому бивень мамонта на огромной глубине несколько выделяется.

Конечно, ученые и исследователи постоянно находят остатки сухопутных животных под водой, ведь когда-то эти территории были не затоплены. В этом и проблема – бивень мамонта нашли в 300 километрах от побережья Калифорнии на глубине более 3 тысяч метров, а там всегда был океан.

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Бивень мамонта на дне океана / Фото Monterey Bay Aquarium Research Institute

Странная находка ученых

Бивень мамонта обнаружили еще в 2019 году на глубине 3070 метров. В 2021 году ученые вернулись, чтобы забрать необычный артефакт. Длина объекта составляет около одного метра и ученые, конечно, сначала не были уверены в том, что именно они нашли. Но исследование показало, что это действительно бивень и принадлежит он колумбийскому мамонту (Mammuthus columbi), который вымер примерно 11 500 лет назад.

Вы начинаете "ожидать неожиданного", исследуя глубокое море, но я все еще ошеломлен тем, что мы наткнулись на древний бивень мамонта,

– делится впечатлениями старший научный сотрудник Стивен Хэддок.



Ученые исследуют фрагмент найденного бивня / Фото Monterey Bay Aquarium Research Institute

Высокое давление и низкие температуры на дне океана обеспечили хорошую сохранность ценного артефакта. Ученые исследовали его и пришли к выводу, что бивню гораздо больше чем 100 тысяч лет, и он все это время располагался на глубине. Это значит, что он, например, не был выброшен с какого-то корабля. Но как именно бивень одного из крупнейших видов мамонтов попал на расстояние 300 километров от берега, ученые не говорят.

В дальнейшем находку будут продолжать тщательно исследовать, чтобы уточнить возраст. Также из бивня попытаются секвенировать ДНК, что даст дополнительную информацию о великанах древней Америки.