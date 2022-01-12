Австралийские археологи проводили исследования на северо-западе Королевства Саудовская Аравия. Их работа принесла невероятный результат в виде тысячелетних захоронений. Количество гробниц составляет более 10 тысяч, они сконцентрированы и являют собой своеобразные "погребальные аллеи".

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Обнаруженная "погребальная аллея" в Саудовской Аравии / Фото Royal Commission for AlUla

Подробнее об исследовании аравийских "погребальных аллей"

Ученые использовали спутниковые фотографии, разведку с воздуха и данные исследований предыдущих лет, чтобы исследовать около 160 тысяч квадратных километров. Это принесло невероятный результат – обнаружение 17 800 древних гробниц вблизи городов Хайбар и Аль-Ула. Самое интересное то, что 11 тысяч таких гробниц были объединены в своеобразную систему. Исследователи назвали это "погребальными аллеями". Их возраст оценивают в 4 500 лет.



Фотография части "погребальной аллеи" / Фото Royal Commission for AlUla

Вдоль коридоров расположены сотни древних гробниц. Своеобразные аллеи ведут к оазисам, а захоронения сконцентрированы вокруг "главных путей". Построение таких масштабных структур на территории древней Аравии свидетельствует, по мнению ученых, о высокой социализации людей времен бронзового века.



Карта расположения "погребальных аллей" / Фото The Holocene

Пути и аллеи растянулись на сотни километров. Интересно, что некоторые захоронения из исследуемых регионов были еще более древними – их возраст составляет примерно 5 200 лет. Теперь ученых ждет продолжение исследований и увеличение интенсивности работ. Это и не удивительно, ведь теперь нужно исследовать сами захоронения и искать новые вероятные "погребальные аллеи". Кстати, люди на этих землях появились за десятки тысяч лет до того, как построили эти коридоры.