Это не первая аудиопродукция Huawei, которая была одобрена SGS. Еще в 2020 году флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro получили первую в мире зеленую медаль, выданную SGS.

Huawei Consumer BG – одно из трех бизнес-подразделений Huawei, охватывает смартфоны, компьютеры, планшеты, нательные устройства, облачные сервисы и другие продукты для потребителей.

С начала исследований и разработок Huawei в области экологических стандартов интеллектуальных аудиопродуктов команда экспертов SGS активно предоставляла профессиональные консультации и решения, которые помогли достичь высокого уровня экологических стандартов.



Сертификат о присвоении зеленой медали от SGS / Фото Huawei

В отличие от сертификации обычных продуктов, эксперты SGS следовали требованиям Smart Green Medal и всесторонне оценивали продукт по 5 параметрам:

безопасность материала;

безопасность прослушивания;

безопасность при ношении;

радиационная безопасность;

безопасность батареи.

Все эти показатели на высоком уровне гарантируют здоровье потребителей, безопасность при использовании продукта и снижение воздействия на окружающую среду при утилизации устройств.

Smart Green Medal отличается от обычных сертификатов потребительских товаров. Он представляет высокий стандарт научной оценки продукта и широко признан в отрасли. Сертификация SGS не только обеспечивает потребителей более экологичными, здоровыми и безопасными аудиопродуктами, но и мотивирует всю индустрию разумных аудиопродуктов к продвижению экологических стандартов.

Концепция зеленого продукта

Компания Huawei стремится выполнять свои социальные обязательства и защищать здоровье пользователей и окружающую среду с помощью постоянных экологических и энергосберегающих технологических инноваций. После многих лет прогресса эта концепция была интегрирована во все аспекты планирования продукции Huawei:

проектирование;

исследований и разработку;

промышленность

доставку;

эксплуатацию и обслуживание.

Для получения сертификата SGS компания Huawei выполнила различные требования по минимизации влияния Huawei FreeBuds 4i на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла продукта. Устройство было разработано таким образом, чтобы минимизировать его влияние на окружающую среду благодаря выбору экологически чистым материалам в процессе производства.

Например, пластиковые детали содержат материалы на биологической основе, а упаковка и инструкция пользователя были напечатаны соевыми чернилами. Кроме того, производитель использовал качественные и безопасные материалы, чтобы обеспечить максимальную возможность вторичной переработки и восстановления материалов.



Huawei FreeBuds 4i разработан в рамках концепции защиты окружающей среды / Фото Huawei

При разработке Huawei FreeBuds 4i производитель использовал энергосберегающие компоненты и программное обеспечение, позволяющее снизить энергопотребление устройств. Аккумулятор также был протестирован в различных сценариях, таких как испытание на воздействие экстремальных температур или испытание на сжатие, чтобы гарантировать безопасную работу Huawei FreeBuds 4i.

Для повышения комфорта использования Huawei FreeBuds 4i в устройстве используется полимерная диафрагма PEEK+PU, легкая и гибкая, что обеспечивает более комфортное ношение. Специалисты по исследованиям и разработкам постоянно регулируют размер силиконовой насадки, чтобы она могла естественным образом адаптироваться к форме ушного канала, гарантируя пользователю комфортное использование.

В Huawei FreeBuds 4i производитель оптимизировал шумоподавление для наиболее распространенных пользовательских сценариев и мест в повседневной жизни, таких как:

торговые центры;

автобусы;

вокзалы;

и офисы.

Дальнейшие калибровки были выполнены для устранения типичных шумов. Таким образом, характеристики шумоподавления были дополнительно улучшены для обеспечения комфортного прослушивания.

Что касается радиационной безопасности, значение SAR для Huawei FreeBuds 4i составляет менее 40% от международного стандарта SAR для защиты здоровья потребителей. Время автономной работы Huawei FreeBuds 4i также соответствует самым высоким отраслевым стандартам для обеспечения безопасности пользователей.

Отличная общая производительность

Кроме Smart Green Medal, Huawei FreeBuds 4i также имеют ряд преимуществ перед другими аналогичными устройствами. Наушники унаследовали функции активного шумоподавления серии Huawei FreeBuds и превосходное качество звука, а также мощный аккумулятор и стильный дизайн.

Huawei FreeBuds 4i имеет изогнутый корпус, компактный и легкий. В дополнение к классическим цветам Ceramic White и Carbon Black, он также доступен в ярком цвете – Red. Кроме того, Huawei FreeBuds 4i имеет простой и удобный звуковой блок. Внутри его компактного корпуса расположен 10-миллиметровый динамический драйвер, который обеспечивает значительно более широкий диапазон амплитуд, что позволяет сполна насладиться прослушиванием музыки.



FreeBuds 4i получили высокую автономность / Фото Huawei

Время автономной работы также является одним из основных моментов. При включенном ANC Huawei FreeBuds 4i может предложить:

7,5 часа непрерывного воспроизведения музыки

5,5 часа голосовых вызовов при полной зарядке

4 часа воспроизведения музыки всего за 10 минут зарядки.

Huawei FreeBuds 4i оснащены передовой аудиотехнологией, благодаря которой пользователи получают высококачественный звук.

Цена FreeBuds 4i и акция

FreeBuds 4i – отличный выбор для меломанов. Эти наушники смогут порадовать пользователей не только качественным звуком, но и ценой. Обычная стоимость FreeBuds 4i составляет 2399 гривен, но в июне наушники можно приобрести с приятной скидкой всего за 1999 гривен.