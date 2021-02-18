Многие не любят голосовые сообщения как способ переписки. Однако трудно отрицать, что они все же получили большую известность после появления в различных соцсетях и мессенджерах, поскольку упрощают процесс обмена информацией, особенно для больших объемов текста. Похоже, еще одна соцсеть добавляет себе эту функцию. Твиттер тестирует новшество – пока всего в трех странах.

В личных сообщениях социальной сети Twitter можно будет записывать голосовые сообщения. Опция пока тестируется всего в трех странах – Японии, Бразилии и Индии.

Интересно "Киевстар" назвал самые популярные мессенджеры и соцсети среди украинцев

Чего ждать

Функцией смогут воспользоваться пользователи Android и iOS. Сообщается, что продолжительность одного сообщения не может превышать 140 секунд. Компания заявила, что эксперимент будет проводиться поэтапно. Какие страны получат доступ к опции следующими, не уточняется.



Интерфейс голосовых сообщений в Twitter / Фото MacRumors

В Twitter отмечают, что распространение в Индии будет осуществляться поэтапно, поэтому не все пользователи увидят эту функцию сразу. В диалогах появится новый значок, который заменяет типичную кнопку "Отправить" в чатах. Как только вы начинаете запись, Twitter покажет обратный отсчет, пока вы не нажмете стоп, или время не закончится. Перед тем, как передать звуковое сообщение, Twitter предложит вам возможность прослушать запись.

Напомним, Twitter также рассматривает возможность введения платных подписок для пользователей платформы. За определенную плату пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту от авторов, на которых они подписаны. Такой шаг позволит Twitter снизить свою зависимость от доходов, получаемых от целевой рекламы.