Twitter запускает сообщества: тестирование уже началось на iOS
Источник:Блог Twitter
Если у других социальных сетей уже давно есть функции групп и сообществ, то такой способ взаимодействия для Twitter новый. Чего же ждать от Communities?
Как рассказали в блоге соцсети, новую функцию запускают для того, чтобы дать пользователям возможность объединяться по интересам. Например, тестовые сообщества организованы вокруг собак, растений, кроссовок, погоды и других тематик.
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Как это работает
Сообщества в Twitter будут мало чем отличаться от их аналога в Facebook. Такой способ взаимодействия предусматривает публикацию контента на какую-то конкретную тематику.
- Создать собственное сообщество со временем сможет каждый пользователь.
- Судя по объяснениям, сообщения в сообществах смогут видеть все пользователи соцсети, но начинать и комментировать смогут только участники Communities.
- В сообществах будут модераторы, которые смогут ими управлять: выбирать темы и правила, добавлять новых участников, следить за публикациями и соблюдением правил.
Сейчас вас должен пригласить модератор или другой участник сообщества, но вскоре мы добавим другие способы открытия и присоединения,
– пишут разработчики.
Twitter уже пригласил нескольких пользователей создать первые сообщества. Соцсеть позволит большему количеству желающих присоединиться к тестированию, подав заявку на создание собственной группы на специальном веб-сайте.
Интерфейс сообществ в Twitter / Фото Twitter
Сейчас пользователи iOS могут получить доступ к группам через панель навигации. Для пользователей веб-версии функция доступна через меню "Сообщества" на боковой панели. На Android на данный момент можно только читать твиты в таких группах.Напомним, 3 августа 2021 года Twitter решил отказаться от функции Fleets – аналога Instagram Stories. Причиной стала низкая популярность. Как заявила компания в своем сообщении, наработки и наблюдения, полученные при работе с Fleets, позволят разработчикам улучшить другие функции соцсети.