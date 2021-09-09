Как рассказали в блоге соцсети, новую функцию запускают для того, чтобы дать пользователям возможность объединяться по интересам. Например, тестовые сообщества организованы вокруг собак, растений, кроссовок, погоды и других тематик.

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Как это работает

Сообщества в Twitter будут мало чем отличаться от их аналога в Facebook. Такой способ взаимодействия предусматривает публикацию контента на какую-то конкретную тематику.

Создать собственное сообщество со временем сможет каждый пользователь.

Судя по объяснениям, сообщения в сообществах смогут видеть все пользователи соцсети, но начинать и комментировать смогут только участники Communities.

В сообществах будут модераторы, которые смогут ими управлять: выбирать темы и правила, добавлять новых участников, следить за публикациями и соблюдением правил.

Сейчас вас должен пригласить модератор или другой участник сообщества, но вскоре мы добавим другие способы открытия и присоединения,

– пишут разработчики.

Twitter уже пригласил нескольких пользователей создать первые сообщества. Соцсеть позволит большему количеству желающих присоединиться к тестированию, подав заявку на создание собственной группы на специальном веб-сайте.



Интерфейс сообществ в Twitter / Фото Twitter

Сейчас пользователи iOS могут получить доступ к группам через панель навигации. Для пользователей веб-версии функция доступна через меню "Сообщества" на боковой панели. На Android на данный момент можно только читать твиты в таких группах.

Напомним, 3 августа 2021 года Twitter решил отказаться от функции Fleets – аналога Instagram Stories. Причиной стала низкая популярность. Как заявила компания в своем сообщении, наработки и наблюдения, полученные при работе с Fleets, позволят разработчикам улучшить другие функции соцсети.