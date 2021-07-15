Twitter закрывает Fleets: когда собственная версия Историй исчезнет из соцсети

Twitter запустил собственную версию Instagram Stories менее года назад. Теперь компания объявила об отказе от функции, указав на ее причину.

Twitter решил отказаться от Fleets из-за низкой популярности функции. Об этом сообщил вице-президент Twitter по продуктам Илья Браун.

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Когда исчезнут Fleets

Пользователи перестанут видеть иконки Fleets с 3 августа. В интерфейсе останутся только активные комнаты для аудиочата.

По словам Брауна, с момента запуска Fleets количество новых пользователей функции не увеличилось, а Fleets чаще пользуются те, кто в целом пишет больше постов.

в течение многих лет пытается заставить новых пользователей регулярно публиковать сообщения, а не ретвитить чужие. Отказавшись от Fleets, компания признала, что еще не придумала, как заставить людей больше писать в соцсети.

Напомним, Twitter запустил Fleets в Бразилии весной 2020 года. В ноябре 2020 года функция была доступна по всему миру.

В июне 2021 года компания начала тестировать рекламу в этом разделе.