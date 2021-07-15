Twitter закрывает Fleets: когда собственная версия Историй исчезнет из соцсети
Источник:Блог Twitter
Twitter запустил собственную версию Instagram Stories менее года назад. Теперь компания объявила об отказе от функции, указав на ее причину.
Twitter решил отказаться от Fleets из-за низкой популярности функции. Об этом сообщил вице-президент Twitter по продуктам Илья Браун.
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Когда исчезнут Fleets
Пользователи перестанут видеть иконки Fleets с 3 августа. В интерфейсе останутся только активные комнаты для аудиочата.
По словам Брауна, с момента запуска Fleets количество новых пользователей функции не увеличилось, а Fleets чаще пользуются те, кто в целом пишет больше постов.Twitter в течение многих лет пытается заставить новых пользователей регулярно публиковать сообщения, а не ретвитить чужие. Отказавшись от Fleets, компания признала, что еще не придумала, как заставить людей больше писать в соцсети.
Напомним, Twitter запустил Fleets в Бразилии весной 2020 года. В ноябре 2020 года функция была доступна по всему миру.
В июне 2021 года компания начала тестировать рекламу в этом разделе.