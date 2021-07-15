Twitter решил отказаться от Fleets из-за низкой популярности функции. Об этом сообщил вице-президент Twitter по продуктам Илья Браун.
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Когда исчезнут Fleets
Пользователи перестанут видеть иконки Fleets с 3 августа. В интерфейсе останутся только активные комнаты для аудиочата.
По словам Брауна, с момента запуска Fleets количество новых пользователей функции не увеличилось, а Fleets чаще пользуются те, кто в целом пишет больше постов.
Напомним, Twitter запустил Fleets в Бразилии весной 2020 года. В ноябре 2020 года функция была доступна по всему миру.
В июне 2021 года компания начала тестировать рекламу в этом разделе.