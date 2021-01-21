Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США: детали скандала
Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США. Посольство сейчас не может публиковать сообщения. Причиной этого решения стал твит о мусульманах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).
"Мы приняли соответствующие меры в отношении этого твита за нарушение нашей политики в отношении бесчеловечности", – заявили в Twitter, сообщает Bloomberg.
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Причина скандала
Власти КНР принудительно отправляют мусульман СУАР работать на производствах, заявляя, что ислам – чужеродная религия.
7 января Посольство написало сообщение, что политика, проводимая в СУАР, помогла уйгурским женщинам перестать быть "машинами для производства детей".
Так что пока китайское посольство не удалит это сообщение, оно не сможет делать публикации.
Напомним, в декабре 2019 года США ограничили торговлю с Китаем именно из-за притеснений уйгуров. Позже Великобритания также анонсировала возможное ограничение бизнеса с КНР.
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