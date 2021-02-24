За нарушение политики Twitter, как стало известно 23 февраля, компания заблокировала работу 373 аккаунтов. 100 из них связаны с Россией.

В сообщении компании на официальном сайте говорится, что заблокировать решили две группы пророссийских учетных записей.

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Twitter заблокировал 373 аккаунта: что известно

Как только мы завершили расследование, деятельность 373 связанных с правительствами стран аккаунтов навсегда прекращена компанией Twitter за нарушение нашей политики,

– подчеркнули в Twitter.

Заблокированные учетные записи, связанные с Россией:

69 аккаунтов, скорее всего, связаны с российскими государственными органами. Они распространяли сообщения российской власти, а также публиковали информацию, направленную на подрыв доверия к НАТО.

Еще 31 аккаунт связан с "Агентством интернет-исследований" и российскими правительственными структурами. Они публиковали сообщения против Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.

Заблокированные аккаунты, связанные с другими государствами:

238 учетных записей были связанными с Ираном. Они "пытались сорвать общественные дискуссии во время первых президентских дебатов 2020 в США".

35 аккаунтов связанные с правительством Армении. Их создали, "чтобы продвигать сообщения против Азербайджана".