Соцсеть Twitter тестирует свой новый сервис Spaces. Это аудиоплатформа, что напоминает новую соцсеть Clubhouse. Интересно, что к бета-тестированию попали только пользователи Android.

Как известно, Clubhouse пока доступна только для пользователей iOS. Поэтому, возможно, это план Twitter привлечь аудиторию пользователей Android.

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Что известно о Spaces

То, что компания разрабатывает платформу Spaces, стало известно в ноябре 2020 года. Однако, сейчас разработку перевели на этап бета-тестирования. Пользователи Android могут присоединиться к любой комнате и присоединиться к разговору в Spaces.

Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your out for live Spaces above your home tl — Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021

Правда, функция личного создания таких бесед пока недоступна. Как рассказали в компании, она появится в ближайшее время и будет доступна для пользователей iOS и Android.

Добавим, что над похожим проектом уже работают в Facebook. Компания ввела в Instagram функцию Live Room. Ее принцип работы тоже напоминает комнаты в Clubhouse.