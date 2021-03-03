Twitter тестирует свой аналог Clubhouse – сервис Spaces
Соцсеть Twitter тестирует свой новый сервис Spaces. Это аудиоплатформа, что напоминает новую соцсеть Clubhouse. Интересно, что к бета-тестированию попали только пользователи Android.
Источник:The Verge
Как известно, Clubhouse пока доступна только для пользователей iOS. Поэтому, возможно, это план Twitter привлечь аудиторию пользователей Android.
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Что известно о Spaces
То, что компания разрабатывает платформу Spaces, стало известно в ноябре 2020 года. Однако, сейчас разработку перевели на этап бета-тестирования. Пользователи Android могут присоединиться к любой комнате и присоединиться к разговору в Spaces.
Правда, функция личного создания таких бесед пока недоступна. Как рассказали в компании, она появится в ближайшее время и будет доступна для пользователей iOS и Android.
Добавим, что над похожим проектом уже работают в Facebook. Компания ввела в Instagram функцию Live Room. Ее принцип работы тоже напоминает комнаты в Clubhouse.
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