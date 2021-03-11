Компания Twitter объявила о начале тестирования нового дизайна постов с прикрепленными изображениями, а также внедрения поддержки 4К-разрешения. Пока только для фотографий.

Теперь фотографии в твитах будут демонстрироваться в полном размере, с учетом масштаба под интерфейс. Ранее соцсеть сама автоматически выбирала какую-то отдельную часть картинки для отображения ее у пользователей.

Интересно Fitbit представила детский фитнес-трекер Ace 3

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX — Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2021

Другие обновления

Помимо новых параметров масштабирования, разработчики внедряют поддержку изображений в высоком разрешении 4K. Ранее сервис с помощью специальных алгоритмов сжимал изображения, снижая их разрешение для ускорения загрузки контента мобильным интернетом у пользователей. Теперь же, с развитием 5G и распространением LTE, потребности в таких действиях стало меньше.

В своем заявлении команда Twitter сообщила, что нововведения станут доступны для тестирования пользователям в течение ближайших недель.

Доступ к тестовым функциям получит ограниченный круг лиц, отобранный из всех пользователей случайным образом.

Если вы хотите проверить, стали ли вы одним из этих счастливчиков, то пройдите в Настройки, в раздел "Использование данных" и проверьте наличие функции максимального качества изображения.

Тем временем в России Роскомнадзор начал замедлять Twitter, чтобы заставить соцсеть подчиниться их требованиям, а взамен упали сайты Кремля.