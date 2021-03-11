Twitter тестирует новый дизайн ленты и поддержку 4К-изображений
Компания Twitter объявила о начале тестирования нового дизайна постов с прикрепленными изображениями, а также внедрения поддержки 4К-разрешения. Пока только для фотографий.
Источник:9to5Mac
Теперь фотографии в твитах будут демонстрироваться в полном размере, с учетом масштаба под интерфейс. Ранее соцсеть сама автоматически выбирала какую-то отдельную часть картинки для отображения ее у пользователей.
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Другие обновления
Помимо новых параметров масштабирования, разработчики внедряют поддержку изображений в высоком разрешении 4K. Ранее сервис с помощью специальных алгоритмов сжимал изображения, снижая их разрешение для ускорения загрузки контента мобильным интернетом у пользователей. Теперь же, с развитием 5G и распространением LTE, потребности в таких действиях стало меньше.
- В своем заявлении команда Twitter сообщила, что нововведения станут доступны для тестирования пользователям в течение ближайших недель.
- Доступ к тестовым функциям получит ограниченный круг лиц, отобранный из всех пользователей случайным образом.
- Если вы хотите проверить, стали ли вы одним из этих счастливчиков, то пройдите в Настройки, в раздел "Использование данных" и проверьте наличие функции максимального качества изображения.
Тем временем в России Роскомнадзор начал замедлять Twitter, чтобы заставить соцсеть подчиниться их требованиям, а взамен упали сайты Кремля.
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