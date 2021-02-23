Twitter тестирует новую функцию для гневных и оскорбительных постов
С мая 2020 года в Twitter тестируют функцию, которая определяет потенциально негативные посты и предлагает пользователям просмотреть свою запись перед публикацией и, возможно, отредактировать. Тестирование на некоторое время было приостановлено, однако сейчас компания его обновила. Тест функции проходит в приложении Twitter для iOS.
Источник:9to5Mac
В своей первой версии функция умела лишь предупреждать пользователей о потенциально негативных сообщениях.
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Что нового
Теперь же компания внедрила во всплывающее окно кнопки, которые позволят опубликовать твит, отредактировать или же вовсе его удалить. Кроме этого, добавили отдельный пункт для обратной связи, с помощью которого можно сообщить разработчикам о неправильной работе функции. Благодаря анализу отзывов пользователей, Twitter сможет улучшить работу данного алгоритма.
Тестирование проходит среди ограниченного круга пользователей, которые выбираются случайным образом.
Неизвестно, когда будут внедрены сообщения о потенциально негативных публикациях в приложение для всех пользователей. Однако сделав функцию доступной для широкого круга лиц, компания может помочь пользователям предостеречь себя от резких и эмоциональных высказываний в адрес других людей, чтобы избежать проблем.
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