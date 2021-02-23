С мая 2020 года в Twitter тестируют функцию, которая определяет потенциально негативные посты и предлагает пользователям просмотреть свою запись перед публикацией и, возможно, отредактировать. Тестирование на некоторое время было приостановлено, однако сейчас компания его обновила. Тест функции проходит в приложении Twitter для iOS.

В своей первой версии функция умела лишь предупреждать пользователей о потенциально негативных сообщениях.

Интересно Уязвимость в Clubhouse позволяет тайно прослушивать разговоры пользователей

Что нового

Теперь же компания внедрила во всплывающее окно кнопки, которые позволят опубликовать твит, отредактировать или же вовсе его удалить. Кроме этого, добавили отдельный пункт для обратной связи, с помощью которого можно сообщить разработчикам о неправильной работе функции. Благодаря анализу отзывов пользователей, Twitter сможет улучшить работу данного алгоритма.

You had feedback about prompts to revise a reply so we made updates:



️ If you see a prompt, it’ll include more info on why you received it

️ We've improved how we consider the context of the conversation before showing a prompt



This is now testing on Android, iOS, and web. pic.twitter.com/rxdttI1zK2 — Twitter Support (@TwitterSupport) August 10, 2020

Тестирование проходит среди ограниченного круга пользователей, которые выбираются случайным образом.

Неизвестно, когда будут внедрены сообщения о потенциально негативных публикациях в приложение для всех пользователей. Однако сделав функцию доступной для широкого круга лиц, компания может помочь пользователям предостеречь себя от резких и эмоциональных высказываний в адрес других людей, чтобы избежать проблем.