История с требованиями Роскомнадзора к социальной сети Twitter продолжается и затрагивает даже пользователей из других стран. Так, двое японских художников, известных под никнеймами @LiquidMeatBenki и @QPLkbOJjss6UyVu, получили на электронную почту письма с требованием удалить некоторые их публикации по требованию российского регулятора. В противном случае им может грозить приостановка учетных записей.

Ранее Блокировки не будет: Twitter начал выполнять требования Роскомнадзора

Какие публикации не понравился Роскомнадзору

Художники говорят, что от них требовали удаления твитов с рисунками, которые содержат контент, запрещенный в России – они якобы демонстрируют порнографию.

Сообщения, которые соцсеть отправила художникам, свидетельствуют, что пользователи из других стран не обязаны подчиняться законам Российской Федерации, но все равно рекомендуют обратить внимание на жалобы.

Пока неизвестно, какие именно рисунки были удалены. Художники работают в том числе и в жанре под названием "хентай". Это жанр японского аниме и манги, основным элементом которых являются эротические или порнографические сцены. Вероятно, именно такой контент, в котором порой трудно определить возраст персонажей из-за самой стилистики аниме-рисунков, так не понравился Роскомнадзору.

Учетная запись @QPLkbOJjss6UyVu в какой-то момент была действительно заморожена, так как художник вовремя не увидел письмо от Twitter и не удалил контент, о котором шла речь. Социальная сеть отменила ограничения после того, как он удалил нежелательные для Роскомнадзора твиты. @LiquidMeatBenki говорит, что ему удалось избежать блокировки, поскольку он вовремя удалил необходимые записи.

Напомним, в марте Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter из-за того, что социальная сеть не удаляет запрещенный российскими законами контент. Ведомство также пригрозило полной блокировкой, если соцсеть не начнет выполнять поставленные требования по фильтрации содержимого.