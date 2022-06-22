С помощью Twitter Notes пользователи смогут создавать статьи с расширенным форматированием (имеется в виду возможность добавлять выделение курсивом, жирным, зачеркнутым, выделять цитаты и заголовки отдельным шрифтом, вставлять пронумерованные списки и другое) и загруженными медиа (фото, видео и даже GIF), которые можно будет располагать посреди текста. После этого статьей можно будет поделиться с подписчиками на своей странице.

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Детали новой функции

Сейчас Notes проходит тестирование среди ограниченного круга пользователей, владеющих платной подпиской. Если все пройдет успешно и будет реализовано в том виде, в каком функцию описывают сегодня, то ее применение потенциально может изменить способ использования платформы. Теперь не нужно будет разбивать объемные мысли на длинную цепочку твитов, а можно будет соединить их в одном сообщении.

Среди проблем, побуждающих компанию к разработке нового способа создания публикаций, TechCrunch называет две:

Необходимость взаимодействия с длинными цепочками сообщений привела к появлению посторонних ботов, превращающих треды в ссылки, по которым все отдельные твиты объединяются в одну статью.

Кроме того, пользователи обходят ограничение количества символов в Twitter, создавая текст в записной книжке на телефоне или компьютере, а затем просто публикуя его скриншот. Это работает, чтобы быстро донести сообщение широкой аудитории, но не выгодно Twitter, поскольку текст на снимке экрана нельзя искать, а хештеги нельзя нажимать.

Кстати, недавно компания представила функцию объединения цепочек в одну цельную публикацию для удобного просмотра. Однако доступна она только пользователям платной подписки. Twitter Notes в свою очередь должен выйти для всех, если компания не передумает.

Ранее исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, обнаружившая новую возможность в мае, сообщала, что в статью можно встраивать другие отдельные твиты через URL-адреса или собственные закладки, а специальный "Режим фокусировки" позволит развернуть статью до полноэкранного просмотра и скрыть боковые панели Twitter. Она предоставила несколько изображений, чтобы показать, как это выглядит:

Нынешняя версия Twitter Notes, как заявляют в Watchful.ai, выглядит готовой к запуску. Пользователи смогут просмотреть все статьи в аккаунте с помощью новой вкладки, которая разместится между "Твиты и ответы" и "Медиафайлы". Но начать их создание можно будет с помощью отдельной кнопки в главном меню.