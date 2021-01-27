Twitter добавит в свой арсенал платформу новостных рассылок Revue. Сумма сделки не разглашается. Компания хочет расширить команду Revue, но она продолжит работать как самостоятельная.

Источник: The New York Times

В Revue работают всего шесть человек. С момента основания в 2015 году компания смогла привлечь только 400 тысяч евро.

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Для чего твиттеру новая компания

Сервис позволяет авторам бесплатно отправлять рассылки 50 подписчикам. С платной версией количество возрастает до 40 тысяч.

За свои услуги Revue берет комиссию в размере 6 процентов от доходов. Twitter планирует снизить комиссию до 5 процентов, а также сделать функции Revue Pro бесплатными для всех учетных записей платформы, тем самым привлекая больше пользователей.

В 2017 году руководство Twitter обсуждало введение платной подписки для брендов, новостных изданий и других пользователей. До ноября 2020 года велись переговоры о покупке прямого конкурента Revue, компании Substack. Однако в последней, как указывает The New York Times, отказались от предложения Twitter.