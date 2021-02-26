Соцсеть Twitter анонсировала разработку нескольких новых функций. Доступ к эксклюзивному контенту предложат по цене 4,99 доллара.

Ключевыми среди новых функций станут платная подписка и возможность создания сообществ, похожих на группы в Facebook или каналы в Telegram.

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Суперподписка и сообщества

Платная подписка получила название Super Follows (суперподписка). За нее попросят 4,99 доллара. Она предназначена для того, чтобы активные авторы сервиса могли зарабатывать благодаря читателям. Такие подписчики смогут просматривать дополнительные твиты, получить доступ к закрытой группы или значок поддержки. Будет ли подписка распространяться на всю платформу или конкретных авторов, не уточняется.

Также соцсеть занимается разработкой сообществ на платформе. Предполагается, что они объединят пользователей по определенным интересам. Объединение в группу позволит участникам видеть больше публикаций на конкретную тему.



Twitter получит новые функции / Фото The Verge

Опции представили во время презентации дальнейшего вектора развития для инвесторов и аналитиков. Сроки по запуску пока не называются.