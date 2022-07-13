Иск был подан во вторник, 12 июля, в суд штата Делавер. Ознакомиться с ним можно по ссылке. Среди обвинений, в частности, указываются попытки уничтожения компании, а также сбор информации для дальнейшего создания конкурента. По мнению адвокатов Twitter, Маск "демонстрировал пренебрежение", и чтобы доказать это, прямо в тексте предоставили несколько скриншотов его твитов с мемами и высказываниями. Теперь суд должен решить, имел ли право Илон Маск в одностороннем порядке отказаться от сделки.

Ранее Дело на 44 миллиарда: Маск сообщил Twitter о расторжении сделки, компания обещает пойти в суд

Twitter, Маск и непоправимый вред

После нескольких месяцев споров, писем и угроз разорвать соглашение Маск объявил, что он передумал покупать соцсеть, потому что не верит ее оценке количества ботов и спам-аккаунтов, согласно которым количество таких страниц составляет всего 5 процентов.

Компания назвала действия Маска "образцом лицемерия", потому что после объявления о покупке он "знал о фейковых учетных записях и обещал избавить платформу от них".

Устроив спектакль, а после предложив и подписав выгодное для продавца соглашение о покупке, Маск, видимо, считает, что она, в отличие от любой другой стороны, подчиняющейся законам штата Делавер, может нарушить работу компании, уничтожить стоимость ее акций и уйти,

– говорится в иске.

В Twitter обращают внимание, что команда Маска неоднократно и намеренно игнорировала встречи с гендиректором и исполнительным директором Twitter, на которых они должны были передать данные по его запросам. В результате покупатель все же получил доступ к 49 терабайтам необработанных данных пользователей, что удовлетворяет требования, однако предприниматель все равно остался недоволен. Поэтому компания считает, что он отказался от сделки по мнимой причине и опасается, что данные могут быть использованы для создания конкурирующей соцсети.

Маск отказывается придерживаться своих обязательств по Twitter и ее акционерам, поскольку соглашение, которое он подписал, больше не отвечает его личным интересам. Маск, кажется, считает, что может свободно менять решения, уничтожать компанию, нарушать ее деятельность, разрушать ценность для акционеров.

– говорится в исковом заявлении.

Теперь суд должен определить, имел ли Маск право заявлять в одностороннем порядке о расторжении соглашения о слиянии с Twitter из-за того, что руководство соцсети якобы не предоставило ему необходимую информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записях, используемых для массовой рассылки.

Напомним, ранее в компании также заявляли, что некоторые методы оценки фейковых учетных записей, которые предлагает Маск, неприемлемы, поскольку ставят под угрозу конфиденциальность пользователей, нарушая соответствующие правила и соглашения соцсети.

Twitter рассчитывает, что суд начнет рассматривать дело в середине сентября 2022 года. Ранее сообщалось, что в случае разрыва сделки предприниматель должен выплатить компании около 1 миллиарда долларов компенсации.