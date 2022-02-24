Twitter по ошибке заблокировал ряд страниц, которые публиковали информацию о российских войсках
Источник:Reuters
Издание Reuters сообщило, что вчера, 23 февраля, Twitter по ошибке заблокировал несколько страниц, которые размещали информацию о российских войсках на границе с Украиной. Сейчас они восстановлены.
Как стало известно источнику, ошибка не была результатом скоординированной кампании жалоб на учетные записи со стороны других пользователей. Проблема возникла в результате работы мониторинга.
Интересно Мессенджеры, которые работают без интернета: что скачать, чтобы оставаться на связи
Что произошло
- Заблокированных страниц было около десятка.
- Конкретные названия не сообщают.
- Они публиковали о перемещениях российских военных.
Мы активно отслеживали новые сообщения, которые нарушают нашу политику, и в этом случае ошибочно приняли меры по ряду учетных записей. Мы оперативно рассматриваем эти действия и уже восстановили доступ к некоторым пострадавшим учетным записям,
– говорится в заявлении представителя Twitter.
Пресс-секретарь Twitter сказал, что ошибочные действия были основаны за правила относительно синтетических и "манипулируемых СМИ".