Как стало известно источнику, ошибка не была результатом скоординированной кампании жалоб на учетные записи со стороны других пользователей. Проблема возникла в результате работы мониторинга.

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Что произошло

Заблокированных страниц было около десятка.

Конкретные названия не сообщают.

Они публиковали о перемещениях российских военных.

Мы активно отслеживали новые сообщения, которые нарушают нашу политику, и в этом случае ошибочно приняли меры по ряду учетных записей. Мы оперативно рассматриваем эти действия и уже восстановили доступ к некоторым пострадавшим учетным записям,

– говорится в заявлении представителя Twitter.

Пресс-секретарь Twitter сказал, что ошибочные действия были основаны за правила относительно синтетических и "манипулируемых СМИ".