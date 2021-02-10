Социальная сеть Twitter рассматривает вариант реализации платных подписок. Создатели сервиса считают, что такой вид подписки позволит пользователям платформы за определенную плату получать доступ к эксклюзивному контенту от авторов, на которых они подписаны. Такой шаг позволит Twitter снизить свою зависимость от доходов, получаемых от целевой рекламы.

Предполагается, что внедрение сервиса платных подписок поможет социальной сети заметно увеличить свою прибыль. Сейчас Twitter исследует возможные варианты реализации сервисов, предоставляемых по подписке.

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Как может выглядеть платная подписка в Twitter

Одна из рассмотренных идей связана с возможностью внедрения оплаты создателям контента за эксклюзивные материалы. Кроме того, среди рассматриваемых вариантов присутствует плата за использование таких услуг как Tweetdeck или расширенную функциональность соцсети, такую как отмена отправки сообщений или расширенные настройки профиля.

Финансовый директор Twitter Нед Сигал еще в прошлом году заявил, что внедрение любого варианта подписки повысит стабильность доходов социальной сети по сравнению с продажей рекламы. Кроме того, он сообщил, что компания рассматривает вариант внедрения платной подписки уже достаточно давно. Тем не менее, глава отдела продаж Twitter заявил, что хоть повышение устойчивости доходов и является главной целью компании, социальная сеть не ожидает каких-либо значительных поступлений от сервиса подписок в 2021 году.

Twitter будет работать над улучшением контента пользователей

Аналитики предполагают, что для того, чтобы сервис платных подписок начал приносить стабильный доход, Twitter должен вложиться в создание премиального контента, который привлечет потенциальных подписчиков. По словам аналитика Pivotal Research Group Майкла Левина, даже если Twitter, который в третьем квартале 2020 года насчитывал 187 миллионов активных пользователей в день, привлечет 10 миллионов подписчиков, этого будет недостаточно, а создание продукта, интересного ограниченной группе пользователей, является пустой тратой времени.

Среди рассмотренных Twitter вариантов услуг, которые предоставляются платно, присутствует возможность получения расширенной аналитики, расширенные возможности управления профилем, верификация учетных записей, повышенное качество видео, плата за Tweetdeck или за эксклюзивный контент. Компания заявляет, что, какой бы вариант в конечном итоге ни был выбран, платная услуга будет предоставляться на самом высоком уровне.