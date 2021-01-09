Руководство соцсети Twitter решило навсегда заблокировать профиль пока еще действующего президента США Дональда Трампа. Как заявили в компании, в сообщениях политика увидели "высокий риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Подробнее о блокировании Twitter-а ккаунта Трампа

Говорится о личном аккаунте Трампа, который заблокировали после событий в Капитолии. Соответствующее заявление компания опубликовала в своем блоге Twitter Safety .

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Внимательно изучив недавние твиты аккаунта @realDonaldTrump и контекст вокруг них, мы приняли решение навсегда заблокировать аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию,

– заявили в Twitter.

Также в сообщении компания подробно разбирает текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки из-за беспорядков в Вашингтоне. И в итоге обнародует причины, по каким его сообщения можно считать призывами к насилию.

Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена , Twitter признал намеком на возможное нападение на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.

В то же время Twitter сообщил, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяют планы новых военных протестов , в частности относительно второго нападения на Капитолий и другие административные здания 17 января.

Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon. Среди них – учетные записи адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

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Что этому предшествовало

6 января в столице Вашингтоне США произошли беспорядки. В частности, сторонники Дональда Трампа прорвались в Конгресс. Там должны были утвердить голоса выборщиков и официально объявить победителя президентских выборов.

Во время беспорядков Трамп обратился к своим сторонникам. Он призвал их расходиться, но в то же время поддержал их намерения.

После этого Twitter в 12:00 заблокировал аккаунт политика и потребовал от него удаления трех записей.

В результате американский президент это требование выполнил и его аккаунт на некоторое время разморозили.