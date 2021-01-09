Аккаунт Трампа в Twitter заблокирован навсегда: какова причина
Руководство соцсети Twitter решило навсегда заблокировать профиль пока еще действующего президента США Дональда Трампа. Как заявили в компании, в сообщениях политика увидели "высокий риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
Подробнее о блокировании Twitter-аккаунта Трампа
Говорится о личном аккаунте Трампа, который заблокировали после событий в Капитолии. Соответствующее заявление компания опубликовала в своем блоге Twitter Safety.
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Внимательно изучив недавние твиты аккаунта @realDonaldTrump и контекст вокруг них, мы приняли решение навсегда заблокировать аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию,
– заявили в Twitter.
Также в сообщении компания подробно разбирает текст двух последних твитов Трампа, которые он написал после 12-часовой блокировки из-за беспорядков в Вашингтоне. И в итоге обнародует причины, по каким его сообщения можно считать призывами к насилию.
Например, твит, в котором Трамп сообщает, что отказывается принять участие в инаугурации избранного президента Джо Байдена, Twitter признал намеком на возможное нападение на церемонию, поскольку самого действующего президента на ней не будет.
В то же время Twitter сообщил, что в самой соцсети и на других платформах уже распространяют планы новых военных протестов, в частности относительно второго нападения на Капитолий и другие административные здания 17 января.
Кроме Трампа, Twitter также заблокировал ряд аккаунтов, связанных с конспирологическим движением QAnon. Среди них – учетные записи адвоката Трампа Сидни Пауэлл и его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
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Что этому предшествовало
- 6 января в столице Вашингтоне США произошли беспорядки. В частности, сторонники Дональда Трампа прорвались в Конгресс. Там должны были утвердить голоса выборщиков и официально объявить победителя президентских выборов.
- Во время беспорядков Трамп обратился к своим сторонникам. Он призвал их расходиться, но в то же время поддержал их намерения.
- После этого Twitter в 12:00 заблокировал аккаунт политика и потребовал от него удаления трех записей.
- В результате американский президент это требование выполнил и его аккаунт на некоторое время разморозили.
- Добавим, на следующий день после беспорядков на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден. Официально он вступит в должность после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.
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