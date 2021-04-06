Недавно Роскомнадзор решил замедлить работу Twitter на территории России из-за якобы наличия на платформе запрещенного в стране контента. В случае отказа от его удаления, сайт мог быть полностью заблокирован. Теперь же стало известно, что команда сервиса начала активно выполнять требования по удалению контента.

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Решение

Администрация Twitter повысила скорость удаления запрещенных материалов. После начала мер по замедлению трафика Twitter 10 марта 2021 года социальная сеть удалила около 1,9 тысячи материалов, хотя Роскомнадзор требовал удалить 3,1 тысячи единиц контента на тему наркотиков, суицида и детской порнографии.

Из 650 новых ссылок на запрещенный контент удалены около 580. Среднее время удаления составляет 81 час. В соответствии с российским законодательством на удаление запрещенной информации соцсетям отводится 24 часа с момента получения уведомления.

Переговоры

1 апреля по инициативе администрации Twitter прошла видеоконференция с Роскомнадзором. Вице-президент по публичной политике Twitter в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд Максуинни рассказала об усилиях компании по улучшению модерации запрещенного контента. Роскомнадзор в свою очередь настоял, что для полного снятия мер по замедлению трафика необходимо удаление запрещенного контента, приведение скорости удаления в соответствие с российским законодательством и выполнение всех других норм, регулирующих деятельность соцсетей в России.