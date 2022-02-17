В Twitter масштабный сбой: соцсеть не работает в Украине и Европе
17 февраля 2022 , 19:23Читати новину українською
Сервис микроблогов Twitter столкнулся с масштабным сбоем в четверг вечером 17 февраля. У пользователей не работает сайт и не отображаются публикации.
Как сообщает 24 канал, большинство пользователей жалуются на сбои в работе сайта. О проблемах с сервисом отчитываются жители Соединенных Штатов, Британии, Франции и ряда других стран, включая Украину.
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По данным платформы Downdetector, который отслеживает работу ресурсов в сети, сайт Twitter постоянно перезагружается при попытке зайти на него и выдает сообщение "Что-то пошло не так".
Страны, пострадавшие от сбоя в Twitter
Крупнейший сбой испытывают жители США, Великобритании, Германии и Франции.