В Twitter масштабный сбой: соцсеть не работает в Украине и Европе

Сервис микроблогов Twitter столкнулся с масштабным сбоем в четверг вечером 17 февраля. У пользователей не работает сайт и не отображаются публикации.

Как сообщает 24 канал, большинство пользователей жалуются на сбои в работе сайта. О проблемах с сервисом отчитываются жители Соединенных Штатов, Британии, Франции и ряда других стран, включая Украину.

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По данным платформы Downdetector, который отслеживает работу ресурсов в сети, сайт Twitter постоянно перезагружается при попытке зайти на него и выдает сообщение "Что-то пошло не так".

Страны, пострадавшие от сбоя в Twitter

Крупнейший сбой испытывают жители США, Великобритании, Германии и Франции.