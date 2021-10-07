Twitch взломан: хакер опубликовал исходный код и данные о заработках стримеров

Платформа для стриминга Twitch пострадала от атаки хакера. Он похитил большое количество данных компании и опубликовал в сети. В частности сообщают об архиве с полным исходным кодом.

На данный момент страница на анонимном форуме 4chan, где была опубликована ссылка для загрузки архива, уже удалена. Единственный след того, что именно здесь можно было найти файлы стримингового сервиса, остался в адресе страницы: twitch-leaks-part-one (twitch-утечка-часть-первая). Таким образом, можно говорить о том, что таких частей как минимум две, а то и больше.

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Что похитил хакер

Всего там было размещено около 125 гигабайтов данных. Автор публикации заявил, что его целью является "содействие развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов – токсичная отвратительная помойка".

Судя по сообщениям пользователей сети, успевших загрузить архив, в нем содержатся:

исходный код Twitch,

внутренние SDK,

внутренние инструменты Twitch,

данные о заработке стримеров с 2019 года,

файлы проекта Vapor – конкурента Steam от Amazon Game Studios.

Компания уже подтвердила факт похищения ее данных и проводит расследование.

Мы можем подтвердить, что было нарушение. Наши команды работают в срочном порядке, чтобы понять масштабы этого. Мы обновим сообщество, как только появится дополнительная информация. Благодарим вас за терпение.

Между тем на официальном форуме Twitch появилось следующее сообщение: "Мы узнали, что некоторые данные были доступны в интернете из-за ошибок в изменении конфигурации сервера Twitch, к которому впоследствии получила доступ третья сторона."

Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что были раскрыты учетные данные для входа. Мы продолжаем расследование. Кроме того, полные номера кредитных карт не хранятся Twitch, поэтому полные номера кредитных карт, не были раскрыты,

– добавляют в компании.

Сколько зарабатывают стримеры

Данные о заработках стримеров на платформе берут начало с 2019 года. В списке есть такие известные имена:

Asmongold,

Shroud,

xQc,

Tfue,

TimTheTatman,

DrLupo,

CohhCarnage.



Выручка стимеров с 2019 года указана в третьей колонке / Фото Sinoc229 / Twitter

Согласно слитой информации, Asmongold за последние три года заработал около 2,5 миллиона долларов, а канал CriticalRole – более 9,5 миллиона долларов. Эти данные не включают донаты, спонсорство и другие источники дохода, поэтому конечный заработок, вероятно, намного больше.

Файлы также содержат данные о заработках за сентябрь 2021 года.



Заработок стимеров за сентябрь 2021 года / Фото KnowS0mething / Twitter

Однако один из фигурантов списков, стример FormaL намекнул, что его доход в таблице неправильный. "Хотелось бы", – написал FormaL в твитере. Однако не уточнил ничего конкретного.