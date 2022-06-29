Решение вынес московский суд сразу по трем делам. Об этом сегодня пишут российские пропагандистские издания.

Google начинает процесс банкротства в России: компания подала иск в суд

Детали приговора

Как пишут так называемые российские журналисты, причина штрафа кроется в отказе локализовать данные российских пользователей в России, то есть хранить информацию на местных серверах, не передавая их на иностранные.

Штрафы следующие:

Компания UPS отделалась штрафом в 1 миллион рублей.

Twitch Interactive и Pinterest оштрафованы на 2 миллиона рублей каждая.

Американский сервис Twitch специализируется на онлайн-видеотрансляциях. Pinterest предлагает пользователям социальную сеть в виде фото-сервиса с функциями шопинга. United Parcel Service (UPS) – американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике.

Статья за это правонарушение предусматривает штраф от 1 до 6 миллионов рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 6–18 миллионов.

В конце мая Роскомнадзор также составил протоколы на Airbnb (получил штраф 2 миллиона рублей), Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, UPS и Google за отказ локализовать персональные данные россиян, причем по Google это уже был повторный протокол.

Также российский суд оштрафовал Google на 7,22 миллиарда рублей, которые в принудительном порядке взыскали приставы. Теперь корпорации угрожают новым оборотным штрафом – снова из-за неудаления запрещенной в России информации. В общей сложности Роскомнадзор насчитал более семи тысяч "противоправных материалов" – тексты, видео, изображения.