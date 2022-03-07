Российские СМИ отмечают, что пользователи Twitch начали получать сообщения от администрации сервиса. В сообщении говорится, что "платформа придерживается введенных США и другими странами ограничительных мер в отношении России в связи с геополитической ситуацией в Украине".

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Как следствие существенно усложнилась возможность монетизации трансляций пользователей Twitch и оказание авторам финансовой поддержки. Сервис потерял возможность делать переводы некоторым российским финансовым организациям, поэтому российским пользователям рекомендуется использовать альтернативные способы транзакций.

Напомним, это уже не первый прецедент с отключением программ монетизации для российских пользователей на западных технологических платформах.

Ранее компания Meta заявила о приостановке работы рекламных механизмов в Facebook и Instagram для россиян. Кроме того, в России была прекращена вся реклама на платформах Google.

Facebook и YouTube также заблокировали свой контент в Европе (как и TikTok, согласно Wall Street Journal), и множество других компаний различными способами усложнили доступ к своим материалам.

После вторжения России в Украину многие платформы выступили против контента российских государственных СМИ, таких как RT и Sputnik.

Reddit заблокировал ссылки на российские СМИ.

В свою очередь правительство России заявило, что заблокирует Facebook на своей территории, сославшись на "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов".

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