Твиттер-шторм: украинцев просят призвать Европу к новым санкциям – детали
Источник:Телеграм-канал "Слуга Народа"
28 февраля в Швейцарии будут принимать решение о замораживании российских счетов. До заседания остается мало времени, поэтому украинцы призывают обратить внимание европейских чиновников на этот вопрос.
Чтобы подключиться, необходимо сделать публикацию в Twitter. Если же аккаунта в этой соцсети нет, подойдет Facebook.
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Что делать
Партия Слуга Народа призывает опубликовать в своем аккаунте в Twitter следующее:
Switzerland now is not the time for neutrality. If you don't freeze Russian money and sanction Russian companies, you help Putin to slaughter a democratic nation in Europe #StandWithUkraine @ignaziocassis @ParmelinG @alain_berset @s_sommaruga @Violapamherd #UeliMaurer
Если нет Twitter, то аналогичное можно сделать в Facebook, где обязательно перечислите этих людей:
- Игназио Кассис
- Alain Berset
- Guy Parmelin
- Ueli Maurer
- Simonetta Somaruga
- Viola Amherd
- Karin Keller-Sutter