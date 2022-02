Твиттер-шторм: украинцев просят призвать Европу к новым санкциям – детали

28 февраля в Швейцарии будут принимать решение о замораживании российских счетов. До заседания остается мало времени, поэтому украинцы призывают обратить внимание европейских чиновников на этот вопрос.

Чтобы подключиться, необходимо сделать публикацию в Twitter. Если же аккаунта в этой соцсети нет, подойдет Facebook.

Что делать

Партия Слуга Народа призывает опубликовать в своем аккаунте в Twitter следующее:

Switzerland now is not the time for neutrality. If you don't freeze Russian money and sanction Russian companies, you help Putin to slaughter a democratic nation in Europe #StandWithUkraine @ignaziocassis @ParmelinG @alain_berset @s_sommaruga @Violapamherd #UeliMaurer

Если нет Twitter, то аналогичное можно сделать в Facebook, где обязательно перечислите этих людей: