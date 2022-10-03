Официальный твиттер Илона Маска могли сломать российские хакеры: что на это указывает

Илон Маск отметился скандальным твитом о "формуле мира" между Украиной и Россией, где предложил еще один "референдум" и "российский Крым". Однако аккаунт миллиардера могли сломить хакеры.

В сообществе Inform Napalm заявили, есть основания полагать, что официальный твиттер-аккаунт Илона Маска сломали российские хакеры.

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Доказательства, что Маска могли взломать

Привели несколько признаков вероятного взлома страницы. В частности, нетипичный стиль твитов, их частота, а также сообщения, противоречащие общей позиции Маска, поскольку он поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, синхронно активизировались русские боты, которые спамят темой твитов Маска повсюду. Специалисты отмечают, что в 2020 году уже случались такие взломы.

Поэтому призываем вас выдержать паузу, посмотрим, действительно ли Маск "сломался", или все же его аккаунт взломали,

– добавили в Inform Napalm.

К слову, политолог Александр Антонюк не исключает того, что этот твит писал не сам Илон Маск. По его мнению, это мог быть, например, кто-то из его помощников, кто еще недавно имел российское гражданство.

Новый удивительный твит Маска

После "формулы мира" в твиттере Маска появилось новое сообщение. В частности, он предложил вариант, мол, "воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, они принадлежат России или Украине".

Заместитель главы ОП Михаил Подоляк ответил Маску, пытаться узаконить псевдореферендумы, проходившие под дулом пистолета, в условиях преследований, массовых расстрелов и пыток? Это плохой путь.

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