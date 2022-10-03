В сообществе Inform Napalm заявили, есть основания полагать, что официальный твиттер-аккаунт Илона Маска сломали российские хакеры.
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Доказательства, что Маска могли взломать
Привели несколько признаков вероятного взлома страницы. В частности, нетипичный стиль твитов, их частота, а также сообщения, противоречащие общей позиции Маска, поскольку он поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения.
Кроме того, синхронно активизировались русские боты, которые спамят темой твитов Маска повсюду. Специалисты отмечают, что в 2020 году уже случались такие взломы.
Поэтому призываем вас выдержать паузу, посмотрим, действительно ли Маск "сломался", или все же его аккаунт взломали,
– добавили в Inform Napalm.
К слову, политолог Александр Антонюк не исключает того, что этот твит писал не сам Илон Маск. По его мнению, это мог быть, например, кто-то из его помощников, кто еще недавно имел российское гражданство.
Новый удивительный твит Маска
После "формулы мира" в твиттере Маска появилось новое сообщение. В частности, он предложил вариант, мол, "воля жителей Донбасса и Крыма должна решить, они принадлежат России или Украине".
Заместитель главы ОП Михаил Подоляк ответил Маску, пытаться узаконить псевдореферендумы, проходившие под дулом пистолета, в условиях преследований, массовых расстрелов и пыток? Это плохой путь.
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